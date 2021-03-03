Кострома, 3 марта 2021, 13:29 — REGNUM Школе-интернату Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху отказались присваивать имя основательницы из Ярославля — Елены Филаретовой. Об этом сообщает «Народная газета».
Такое решение коллектив преподавателей учебного заведения принял в преддверии 100-летия со дня основания школы. Объяснять причины принятого решения нынешний директор школы Елена Широкова отказалась. Как утверждает автор материала — журналист Алевтина Новикова, на собрании учителям сказали, что супруг Елены Филаретовой был репрессирован в послереволюционные годы, а сама основательница школы была отстранена от руководства как плохой хозяйственник и жена репрессированного царского офицера.
Справка: Костромская школа-интернат для глухонемых детей была открыта 8 мая 1921 года. Её основателями были супруги Владимир и Елена Филаретовы, переехавшие в Кострому из Ярославля. Владимир Филаретов был «царским офицером и верующим человеком», за что в 1925 году был уволен из школы, репрессирован и сослан в северные лагеря, где погиб. Его реабилитировали в 1990-х годах. Елену Филаретову отстранили от заведования школой в 1927 году с формулировкой: «жена полковника и плохой хозяйственник». Однако, на протяжении многих лет она оставалась завучем учебного заведения. Сейчас одна из старейших российских школ для детей с нарушениями слуха располагается в костромском микрорайоне Малышково. В интернате живут и учатся 86 детей. Восьмого мая 2021 года школе исполняется 100 лет.
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