Кострома, 3 марта, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Школе-интернату Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху отказались присваивать имя основательницы из Ярославля — Елены Филаретовой. Об этом сообщает «Народная газета».

Супруги Владимир и Елена Филаретовы

Такое решение коллектив преподавателей учебного заведения принял в преддверии 100-летия со дня основания школы. Объяснять причины принятого решения нынешний директор школы Елена Широкова отказалась. Как утверждает автор материала — журналист Алевтина Новикова, на собрании учителям сказали, что супруг Елены Филаретовой был репрессирован в послереволюционные годы, а сама основательница школы была отстранена от руководства как плохой хозяйственник и жена репрессированного царского офицера.

«По неофициальной информации, единогласное решение объясняется нежеланием членов коллектива портить отношения с руководством школы. На собрании коллектива учебного заведения 25 февраля 2021 года супругам Филаретовым была дана нелицеприятная характеристика. Мол, он-то репрессирован, а она чуть ли не растратчица. Выходит, что заслуженных во всех отношениях людей «репрессировали» во второй раз — уже в наше время на собрании педколлектива школы, ими основанной», — говорится в статье.