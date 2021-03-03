Москва, , 13:06 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года Туркмения поставила на экспорт через Россию 320,5 тыс. тонн нефти, сообщили в Центральном диспетчерским управлении топливно-энергетического комплекса.

За отчетный период Казахстан экспортировал через систему российских нефтепроводов 2,14 млн тонн. Туркмения стабильно занимает второе место по этому показателю.

В январе-феврале экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья уменьшился на 21,6%, до 32,8 млн тонн. Поставки в страны ближнего зарубежья увеличились на 233%, до 2,36 млн тонн.

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