Уфа, , 13:12 — REGNUM Осужденному за вождение в пьяном виде отказали в помиловании в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что в Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было рассмотрено три ходатайства от осужденных.

Так, ходатайство подал мужчина 1967 года рождения. В суде было установлено, что он управлял автотранспортным средством в нетрезвом виде, несмотря на то, что ранее был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение и лишен права управлять автомобилями на полтора года. После второго правонарушения суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил права водить автомобили еще на полтора года. Осужденный выполнил обязательные работы и хотел вернуть право управления автотранспортными средствами, поэтому и обратился с ходатайством о помиловании. Члены комиссии не поддержали данное ходатайство.

Еще одно ходатайство подал мужчина 1999 года рождения. В суде было установлено, что он, не имея прав, управлял мотоциклом и сбил пешехода. Потерпевшая получила не совместимые с жизнью травмы. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы, а также лишил его права заниматься деятельностью по управлению автомобилями на 2,5 года. Апелляционная инстанция заменила реальный срок на условный. Это ходатайство также было отклонено комиссией.

«В данном случае осужденный получил мягкий приговор, наказание даже не связано с реальным заключением. Комиссия не нашла оснований для удовлетворения ходатайства», — передает слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Третье ходатайство поступило от руководителя магазина, нарушившего требования охраны труда при работе автопогрузчика, что привело к тому, что работник получил тяжелую травму. Судом он был приговорен к одному году исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Отмечается, что потерпевший по этому делу высказался против помилования. В результате комиссия не поддержала ходатайство.

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