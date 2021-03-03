Рязань, , 13:07 — REGNUM 61-летнего жителя Московской области, причастного к трём кражам из жилых домов в Рязани, подозревают в хищении двух орденов времён Великой Отечественной войны. Ранее судимый мужчина взламывал окна, брал ценности и старался чаще менять арендованные квартиры, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Перемещения и личность злоумышленника установили шаг за шагом по камерам наблюдения, установленным на фасадах домов и в маршрутках. Неоднократно судимый мужчина приехал в августе в Рязань, забирался днём через окна в частные дома, забирал ценности, которые потом отвозил в Московскую область и сбывал знакомым. Из трёх домов он похитил не менее 270 тысяч рублей, золотые ювелирные украшения и зубные коронки, а также два ордена «Великой Отечественной войны» и «Красного знамени». Деньги преступник тратил на ставки на букмекерских сайтах, переезды и аренду квартир.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о кражах. Хищения государственных наград выделены в отдельное производство.