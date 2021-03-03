Воронеж, , 13:05 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется в Воронежской области 4 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях»: в период с 06:00 до 18:00 часов 4 марта 2021 года местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

По прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, 4 марта в регионе потеплеет до +6 градусов, в ночь на 5 марта температура не опустится ниже нуля, днём в пятницу также будет тепло — до +4 градусов, однако возможны дожди. На выходных 6−7 марта в регионе прогнозируется похолодание — до шести градусов мороза ночью и не выше +1 днём.