Москва, 3 марта, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, ужесточающий ответственность за нарушения в ходе предвыборной агитации, в том числе в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Закон позволит не только приносить средства в бюджет, но и дисциплинировать участников», — заявил сенатор Олег Цепкин.

Размер новых штрафов составит для граждан в размере до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Наказываться будет агитация вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством.

Карать также будут за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований.

Штраф до 500 тыс. рублей вводится и за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев.

Совфед также одобрил нормы, позволяющие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) потребовать от Роскомнадзора заблокировать сайты с «незаконной агитацией».

Представитель Смоленской области Сергей Леонов обратил внимание на несоразмерность штрафов последствиям деяний. Он привел в пример штраф в 5 тыс. рублей за выезд на красный свет для автомобилистов.