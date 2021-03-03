Москва, 3 марта 2021, 13:02 — REGNUM В администрации президента РФ не знают, какую помощь Соединённые Штаты в последнее время оказывали России. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков признался, что затрудняется ответить, об отказе от какой помощи со стороны Вашингтона в данном случае идёт речь.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США заявил, что правительственные финансовые организации США прекращают выдачу кредитов и любой другой финансовой помощи России. Также будет прекращена поддержка любых иностранных военных программ, в которых участвует Россия.
В заявлении указано, что теперь Вашингтон будет оказывать России, в случае необходимости, лишь срочную гуманитарную помощь — предоставление продовольствия и сельскохозяйственных товаров.