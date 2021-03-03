Москва, , 13:02 — REGNUM В администрации президента РФ не знают, какую помощь Соединённые Штаты в последнее время оказывали России. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить за последнее время, какую помощь оказывала Америка России», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя заявление Госдепа США о том, что Вашингтон прекращает оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 года за исключением срочной гуманитарной помощи.

Песков признался, что затрудняется ответить, об отказе от какой помощи со стороны Вашингтона в данном случае идёт речь.

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«Мне неизвестно о какой-то помощи», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США заявил, что правительственные финансовые организации США прекращают выдачу кредитов и любой другой финансовой помощи России. Также будет прекращена поддержка любых иностранных военных программ, в которых участвует Россия.

В заявлении указано, что теперь Вашингтон будет оказывать России, в случае необходимости, лишь срочную гуманитарную помощь — предоставление продовольствия и сельскохозяйственных товаров.