Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM Советский районный суд Ростова-на-Дону обязал компанию, ответственную за поставку кислородного оборудования, заплатить штраф.

В апреле 2020 года горбольница №20 заключила с АО «Четыре стихии» контракт на поставку кислородного оборудования в родильное отделение. Стоимость работ была оценена в 34,7 млн рублей, однако сроки были нарушены, пишет портал 1rnd.ru. Это не позволило принять пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Невыполненные обязательства суд оценил в 573 тыс. рублей.