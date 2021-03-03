Ереван, , 13:03 — REGNUM Свои поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с его 55-летним юбилеем направил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения, желаю успехов на посту председателя правительства РФ», — говорится в поздравительном сообщении Пашиняна.

Также армянский премьер-министр отметил личный вклад Мишустина в союзнические отношения между Россией и Арменией, укрепление которых является полностью отвечающим коренным интересам братских народов обеих стран.

Кроме того, он добавил, что «крепкая дружба, взаимопонимание и доверие еще больше обогатят весь комплекс межгосударственных отношений между Арменией и Россией новыми взаимовыгодными программами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с представителями туристической отрасли Республики Алтай укорил их за отсутствие улыбок.