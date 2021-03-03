Киев, , 12:57 — REGNUM Депутаты немецкого Бундестага обеспокоены последними действиями украинской власти — наступлением на оппозицию и цензурой. Вопрос санкционной политики против закрытия трех оппозиционных телеканалов и свободы слова на Украине был внесен в повестку дня комитета Бундестага по внешней политике, а также комитета по правам человека и гуманитарной помощи, сообщают 3 марта украинские СМИ.

Согласно источнику, межпарламентская комиссия по правам человека парламентской группы «Альтернатива для Германии» уже приняла официальное заявление о действиях украинского государства в сфере свободы слова. Об этом идет речь в письме спикера комиссии Вальдемара Гердта.

«С большой тревогой и непониманием мы узнали новость о том, что указом президента Украины Зеленского… были одномоментно закрыты три телеканала, вещавших на русском языке… без каких-либо на то адекватных и явных причин… Данные телеканалы были обвинены без суда и следствия в пророссийской пропаганде и искажении фактов, касающихся политической ситуации в Украине… Сложно не согласиться с тем, что это решение является беспрецедентным и будет иметь значительные последствия как для свободы слова, так и резонанс в международной политике в отношении к Украине», — говорится в заявлении.

Также в заявлении констатируется, что «закрытие телеканалов произошло не в результате решения суда, без какой-либо дискуссии в СМИ и обществе, без официальных доказательств, то есть вне рамок правового поля».

По мнению немецких депутатов, при Владимире Зеленском Украина отходит от курса либеральных и демократических реформ. А от фундаментальных основ демократического государства и общественного строя власти отказываются в пользу радикальной политики национализма.

«Случаи расправы над собственными гражданами больше не являются исключением. Запреты на свободу слова и выражения мнения, политическое преследование журналистов с альтернативной формой репортажа в долгосрочной перспективе являются питательной средой для нападения на религиозное и национальное многообразие… Эти меры — лишь несколько примеров из длинной цепочки нарушения прав человека», — уверены члены межпарламентской комиссии по правам человека.

В Германии предупреждают, что в будущем данные нарушения могут привести к созданию мононационального авторитарного государства Украина, не имеющего ничего общего с общепризнанными правами человека и в частности европейскими ценностями.

«Мы, члены межпарламентской комиссии по правам человека, не приемлем неправового запрета и цензуры средств массовой информации в любой стране. Мы стоим на защите слова и отвергаем цензуру. Права национальных, языковых и прочих меньшинств должны быть под защитой. Любое нарушение прав человека или посягательство на свободу слова должно быть наказано», — говорится в резолюции комиссии.

СМИ отмечают, что данное заявление было разослано в парламенты стран ЕС, в посольства, прессу и уже получило широкий резонанс. Как отметил Вальдемар Гердт, готовится также официальный запрос к правительству ФРГ относительно преследований СМИ и оппозиции на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале журналист Рикард Йозвяк,работающий в Брюсселе и специализирующийся на инсайдах по Украине, сообщил, что в ЕС на самом деле «не очень довольны» санкциями Украины против оппозиционных телеканалов.

Согласно его заявлению, по мнению еврочиновников, защита Украины от манипуляций информацией не должна происходить за счет свободы СМИ и должна осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами».

В середине февраля представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действияЮргис Вилчинскас заявил, что экспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов, и про одобрение этого шага речь точно не идет.

Отметим, что эти заявления были сделаны до закрытия властями Украины нового оппозиционного телеканала «Первый Независимый» без всяких санкций и объяснений.