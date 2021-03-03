Киев, , 12:59 — REGNUM В Киеве неизвестные ограбили автомобиль, принадлежащий и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщил 2 марта специализированный ресурс Dетектив-Info.

По данным журналистов, злоумышленники разбили стекло водительской двери, забрали из салона видеорегистратор и скрылись.

Полиция пока не задержала грабителей, их розыск продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у иностранного дипломата украли велосипед.

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