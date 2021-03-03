Джокьякарта, Индонезия, 3 марта 2021, 12:56 — REGNUM Град прошел в некоторых частях индонезийского города Джокьякарта 3 марта 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
В региональном агентстве по управлению стихийными бедствиями Джокьякарты подтвердили, что град выпал в 13:15 по местному времени в городе Джокьякарта и округе Слеман.
Местные жители, которых застала непогода, рассказали, что сначала шел дождь, дул ветер и потом выпал град. Аномальное явление длилось всего пять минут.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали 66 землетрясений, произошедших в провинции Восточная Ява в феврале 2021 года.
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