Москва, , 12:52 — REGNUM Совфед одобрил закон о блокировке SIM-карт телефонов в тюрьмах и колониях, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Руководство территориальных органов уголовно-исполнительной системы наделяется полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

По данным 2020 года с использованием средств мобильной связи в России совершается около 100 тыс. мошенничеств.

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