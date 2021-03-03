Душанбе, , 12:52 — REGNUM Компания Facebook встала на учет в налоговом комитете Таджикистана в качестве плательщика НДС, сообщает 3 марта издание «Авеста» со ссылкой на налоговый комитет республики.

По состоянию на 2 марта на учет встали также иностранные компании Ireland, Doodle, Novatech IT и Xsolla. В комитете пообещали оказать содействие в соблюдении налогового законодательства Таджикистана.

Напомним, в декабре 2020 года в Таджикистане приняли изменения в Налоговый кодекс республики. Поправки вступили в силу в 2021 году. Налоги обязали платить компании, которые оказывают электронные услуги физическим лицам на территории Таджикистана.

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