Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Вакцинация населения Швеции от COVID-19 проводится крайне медленно. Однако, как только вакцина прибудет в регионы, местные власти готовы привить население в кратчайшие сроки. Об этом в эфире SVT заявила глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Если сложить совокупные возможности регионов, то мы можем вводить 1,2 миллиона доз в неделю», — заявила Спак.

В рамках соглашения, подписанного между Ассоциацией органов регионального и областного управления и правительством Швеции, регионы должны были получить 3,75 миллиона доз вакцины от COVID-19 в начале марта 2021 года.

«Но мы получили чуть меньше 1,1 миллиона. Мы получили менее 30% от того, что мы рассчитывали получить», — заявила Спак.