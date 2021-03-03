Москва, , 12:51 — REGNUM Новый пакет санкций со стороны США в отношении России является вмешательством во внутрироссийские дела. Об этом журналистам заявил прессс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они [санкции со стороны США] являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле лишь могут выразить сожаление в связи с тем, что «наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам», которые имеют разрушительное влияние на отношения между РФ и США.

Песков подчеркнул, что Россия считает такие решения со стороны США «абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования», а также не имеющими «ни эффекта, ни смысла». Он пояснил, что российская сторона может лишь выразить недоумение в данной связи.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что Россия считает все ограничения «абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае — отношениям с Соединенными Штатами Америки и отношениям с Евросоюзом»: «С одной стороны, действительно, если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, так называемые санкции, ограничения, скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами, ничего более».

Он также напомнил о принципе взаимности в международных отношениях.