Москва, , 12:51 — REGNUM Активными пользователями и телевидения, и интернета являются 55% жителей России. Они смотрят ТВ и посещают сайты нескольких раз в неделю, приводит 4 марта данные исследования ВЦИОМ.

Пользуются интернетом, но не смотрят телевизор 28% опрошенных (с 2018 года рост на 15%). Чаще предпочтение интернету отдают молодые люди 18−24 лет (69%) и 25−34 лет (48%).

Любят телевидение и практически не пользуются интернетом 17% респондентов (с 2018 года снижение на 5%). Больше всего любителей ТВ среди граждан старше 60 лет (45%).

Опрошены в феврале 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинству жителей России интернет нужен для того, чтобы узнавать новости и получать интересующую их информацию.

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