Москва, , 12:50 — REGNUM Утверждения американских властей о якобы причастности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России к отравлению блогера Алексея Навального возмутительны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 марта журналистам.

Он прокомментировал введение Западом против России новых санкций, связанных с ситуацией вокруг блогера. Поводом для рестрикций стало дело «берлинского пациента», отметил Песков, при этом в США заявили, что за якобы имевшим место отравлением стоит ФСБ.

«Это возмутительно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Западу следует рассказать о причинах для обвинения России, если таковые существуют. Если же США и ЕС сознательно укрывают доводы и доказательства против Мсоквы, значит они намеренно скрывают истинную подоплёку берлинской истории или намеренно мешают восстановлению истины.

И то, и другое возмутительно и неприемлемо, повторил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против четырёх российских граждан из-за ареста блогера Навального. США вслед за этим объявили о включении 14 российских организаций в черный список «за производство биологического и химического оружия».