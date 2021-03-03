Горно-Алтайск, , 12:49 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай Олегом Хорохординым. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главными темами встречи стали индивидуальная программа бюджетной поддержки Алтая, улучшение социально-экономической обстановки в регионе, масштабные инфраструктурные проекты.

Встреча Михаила Мишустина с главой республики прошла в рамках рабочей поездки премьер-министра по Сибирскому федеральному округу. В ходе этой поездки, начавшейся с посещения Барнаула, председатель правительства намеревается побывать еще в Туве и Новосибирской области.