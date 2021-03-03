Белгород, , 12:49 — REGNUM В Белгородской области в 2021 году начнётся строительство новых скважин и сетей водоснабжения и водоотведения. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в ближайшее время запланирован монтаж 125 станций водоподготовки, 23 скважин, 12 водонапорных башен, а ещё 10 будет запроектировано на следующий год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

«Также мы построим и отремонтируем около 300 км сетей водоснабжения, а ещё 144 км запроектируем. Кроме того, будет построено и отремонтировано шесть очистных сооружений», — отметил он, подчеркнув, что работы будут вестись на 22 территориях региона, что составляет 40% от общего объема работ по решению проблемы водоснабжения в области.

В 2021 году в регионе в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет выполнено 189 мероприятий на общую сумму 3,5 млрд рублей, направленных на улучшение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения.