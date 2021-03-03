Челябинск, , 12:49 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего главы Архангельского сельского поселения. Ему вменяют превышение полномочий, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2011—2015 годах этот гражданин выдал гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о якобы наличии у них прав пользования участками земли. А затем граждане оформили эти участки на себя. Всего по шести эпизодам муниципалитет понёс ущерб в размере больше 1 млн рублей.

Теперь участки предстоит вернуть в муниципальную собственность. А уголовное дело направлено в суд.