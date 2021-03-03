Стокгольм, , 12:55 — REGNUM В Швеции «Христианские демократы» обвинили «Социал-демократов» в том, что те управляют специальными «фабриками троллей» и платят деньги за распространение «ненависти в интернете» против лидера партии Эббы Буш. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Обвинение было обнародовано на официальной странице столичного отделения «Христианских демократов» в соцсети Facebook.

«Ходят слухи, что у Социал-демократов есть свои фабрики троллей, которые, среди прочего, занимаются распространением дезинформации, лжи и необоснованных нападок на оппонентов. Среди наиболее уязвимых — Эбба Буш, которую Лёвен (лидер «Социал-демократов» и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — прим. ИА REGNUM) в отдельных случаях должен особенно опасаться», — говориться в посте «Христианских демократов».