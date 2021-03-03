Москва, , 12:57 — REGNUM Краснодарский край стал самым популярным направлением внутреннего туризма на предстоящие в марте праздники. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем граждан интересуют новые направления туристической индустрии, а не только отдых на Черноморском побережье.

«Лидирующим направлением является Краснодарский край на мартовские праздники. Стали спрашивать не просто отдых на побережье или горнолыжный отдых, наши туристы просят что-то новое», — сказала Ломидзе.

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