Стокгольм, , 22:53 — REGNUM В сентябре 2020 года консервативное шведское интернет-издание Samhällsnytt раскрыло мошенническую схему, с помощью которой либеральный журнал Tempus получал госгранты, направленные на поддержку прессы. Теперь масштабы мошенничества ясны: по крайней мере 67% подписчиков журнала в действительности не существовало. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В Швеции, поясняют журналисты, необходимым условием для получения господдержки является наличие 1500 платных подписчиков. Однако, как оказалось, у журнала Tempus есть только 600 платных подписчиков — остальные средства редакция получает от материнской компании Tricordia.

В Шведском управлении печати и вещания уже приняли решение о взыскании порядка €200 тысяч с Tempus, что, вероятно, означает, что компания обанкротится. Однако владелец газеты Кристина Риттерборг автоматически не подпадает под действие требования о выплате, то есть не несет личной ответственности за мошенничество.