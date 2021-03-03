Неклиновский район, Ростовская область, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области около 6 тыс. жителей села Самбек Неклиновского района ждут конца 2022 года, когда получат доступ к питьевой воде. Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и проекта «Чистая вода», к которой приступили в начале 2020 года.

«Данная система предназначена для водоснабжения потребителей существующей жилой застройки села Самбек. В результате планируется обеспечить качественной питьевой водой более 6 тысяч человек», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин.

В рамках проводимых работ будут возведены подводящий самотёчный водопровод и разводящие сети водоснабжения протяжённостью свыше 28 километров, очистные сооружения производительностью 800 кубометров в сутки.

ИА REGNUM сообщало, что не всем жителям России доступна вода, соответствующая нормативам. Более трети населения страны используют некачественную воду из-за сбросов в водные объекты большого объёма загрязняющих веществ. В качестве примера приведена Свердловская область, которая стала антилидером по параметру экстремального загрязнения воды за последние несколько лет.

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