Москва, , 12:46 — REGNUM Россия не сильно пострадает от санкций США, запрещающих американским правительственным организациям предоставлять кредиты РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Наш допуск к западным финансовым рынкам уже был ограничен в ходе предыдущих санкций, — сказал Дзарасов. — И мы переориентировались. И я думаю, что эта новая мера носит больше политический и психологический характер. Геополитическое противостояние нашей страны с США продолжается. И Байден обозначает позиции и говорит о том, что он будет продолжать линию на конфронтацию с нами. Смысл больше такой, а не экономический. Так что я не думаю, что новые санкции существенно повлияют на наше экономическое положение. И вообще внешние заимствования — это не такая радость для нашей страны. Нам надо не на внешние заимствования рассчитывать. А главное — это то, что у нас происходит колоссальный вывоз капитала из страны. Если бы могли его существенно ограничить, нам бы не потребовались никакие заимствования».

Однако основная проблема российской экономики, как полагает Дзарасов, состоит в том, что власти РФ даже имеющиеся у страны сбережения не превращают в инвестиции.

«Такая политика — это результат того, на каких условиях Россия вписалась в мировую экономику. На условиях полупериферии. Потому что интерес нашего правящего класса и крупного бизнеса не связан с развитием обрабатывающей промышленности. Мы пошли по пути экспортной модели роста и до сих не преодолели ее», — сказал Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что Россия практически не зависит от американских государственных кредитов, и поэтому новые санкции, о которых объявили США, это техническая и декоративная мера.

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