Петропавловск-Камчатский, , 12:46 — REGNUM Как минимум два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате столкновения двух автобусов на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково в районе села Южные Коряки. Один из автобусов ехал столицы края в Мильково, второй — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский.

Также указывается, что, по предварительной информации, водитель одного из транспортных средств превысил максимальную разрешенную скорость и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим маршрутным автобусом.

«По предварительным данным, в ДТП два человека погибли, несколько пострадали», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники государственной автоинспекции и медицины катастроф. Ведется выяснение обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на трассе Кашары — Морозовск в Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Элисту, съехал в кювет.