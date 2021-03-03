Калуга, 3 марта, 2021, 12:44 — ИА Регнум. 2 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл личный приём граждан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, руководитель регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлия Морозова обратилась с рядом вопросов и предложений, связанных с обеспечением доступной среды для людей с нарушениями слуха.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили проблемы людей с нарушениями слуха

Инициатором встречи стала член Молодёжной палаты при Городской думе Татьяна Корнеева — автор проекта по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В обсуждении приняли участие первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы — начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин, начальник управления культуры Яна Васина, специалисты Городской управы.

Юлия Морозова озвучила просьбу членов общества глухих — обеспечить сурдопереводом общегородские мероприятия и программы региональных телеканалов. Всего в Калуге проживает более шестисот человек с нарушениями слуха, многие из них посещали торжества, проводившиеся в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили проблемы людей с нарушениями слуха

Владимир Васин предложил обществу глухих заранее информировать городские власти об участии лиц с ограниченными возможностями в мероприятиях, тогда возможно будет обеспечить для них необходимые условия. Юрий Моисеев в свою очередь предложил обратиться в министерство внутренней политики и массовых коммуникаций для обеспечения сурдоперевода программ региональных телеканалов.

В ходе приема был затронут вопрос работы общественного транспорта: в новых автобусах ненадлежащим образом функционирует бегущая строка с информацией об остановках, что доставляет неудобства людям с нарушениям слуха. По словам специалистов управления городского хозяйства, проблема будет решена в ближайшее время. Также обсуждались вопросы предоставления льготного проезда и внеочередного приёма в государственных и муниципальных учреждениях людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих.

«Сегодня был обозначен ряд серьёзных вопросов. Необходимо проанализировать потребности людей с нарушениями слуха, проработать возможные пути решения, главное, что выстроен конструктивный диалог. Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться необходимых результатов», — подчеркнул Юрий Моисеев.