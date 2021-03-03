Калуга, , 12:47 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Калужского областного суда межрегиональной вооруженной банде, грабившей продуктовые магазины в трёх областях Центрального федерального округа. Об этом 3 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Организатор банды 38-летний житель Брянской области. В состав группы вошли 35-летний и 39-летний жители Курской области и 32-летний житель Московской области. В ноябре 2019 года банда, угрожая огнестрельным оружием, совершила разбойные нападения на продуктовые магазины в Смоленской, Калужской и Московской областях. Преступники требовали от продавцов передать им выручку, а также сотовые телефоны, чтобы те не смогли вызвать полицию.

«Главарь банды приговорён к 11 годам лишения свободы, члены банды — к 10, 9 годам шести месяцам и 5 годам шести месяцам лишения свободы соответственно. Отбывание наказания троим осужденным назначено в исправительной колонии строгого режима, одному — в исправительной колонии особого режима», — сказала Искрина Басулина.

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