Воронеж, , 12:43 — REGNUM Новая структура администрации Воронежа представлена на рассмотрение Воронежской городской думы, об этом сообщили в пресс-службе мэрии 3 марта.

Проектом новой структуры, в частности, предлагается введение новой должности заместителя главы города — по внутренней политике. Также предлагается переподчинить новому вице-мэру три структурных подразделения: управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управления информации и отдела по мобилизационной работе.

«Перед муниципалитетом с завидной регулярностью встают не только практические задачи по улучшению качества жизни горожан, развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но и различные общественно-политические. Нужно не только эффективно выполнять свою часть полномочий по организации выборов разных уровней, но и усиливать диалог с разными политическими силами, в том числе, оппозиционными. Необходимо слышать их позицию, их предложения, тем более, когда они конструктивны. Город много работает с общественниками в новых форматах, соответственно, профильное управление должно активнее вовлекаться в этот процесс. Следует продолжать и развивать работу с гражданами, в том числе, путем непосредственного общения в соцсетях и решения поднимаемых в постах и комментариях проблем. Эти функции выполняются и сейчас, но их упорядочение представляется в настоящее время весьма целесообразным», — объяснил необходимость введения в структуру администрации новой должности мэр Вадим Кстенин.

По его словам, в задачи нового заместителя главы города будет входить взаимодействие с Центром управления регионом, а также диалог с общественностью, гражданами, в том числе в соцсетях. При этом потенциальные кандидаты на данную должность, заверили в мэрии, пока не рассматривались.

Отметим, на данный момент в структуре администрации Воронежа значатся семь заместителей мэра, в том числе два первых вице-мэра.