Москва, , 12:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог вспомнить, какую помощь в последние годы США оказывали России. Об этом он заявил журналистам.

«Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.

В этой связи он не смог ответить, от оказания какой помощи России США отказались в связи с якобы «отравлением» российского блогера: «Мне неизвестно о какой-то помощи».