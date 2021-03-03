Киев, , 12:45 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) может отложить пересмотр программы сотрудничества с Украиной на осень 2021 года. Об этом, как передает 2 марта «Интерфакс-Украина», считают аналитики Bank of America (BofA) Global Research.

Эксперты предполагают, что в 2021 году Украина может получить один транш от МВФ. При этом ВВП страны может вырасти за год на 4,5%, либо на 3,5% или 5,5%, согласно пессимистическому и оптимистическому прогнозу соответственно.

В BofA прогнозируют среднегодовую инфляцию на Украине на уровне 6,7%, а курс валюты к кону года — 27 грн/$.

Напомним, ранее в американском журнале Foreign Policy появилась статья, в которой автор издания выразил обеспокоенность постоянным ростом государственного долга Украины.

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