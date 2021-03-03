Москва, , 12:39 — REGNUM В Кремле возмущены обвинениями США в адрес ФСБ РФ о том, что российские спецслужбы якобы причастны к отравлению российского блогера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в случае наличия «доказательств» отравления блогера спецслужбами Запад должен их предоставить, а если же эти доводы «укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути восстановления истины».

Оба пункта Песков назвал возмутительными и неприемлемыми.