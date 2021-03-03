Краснодар, , 12:39 — REGNUM Российские географы отправились из Сочи в длительное путешествие вдоль всех границ России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 3 марта, патриотическая экспедиция продлится 283 дней.

Из Сочи до Мурманска через Крым участники проедут на велосипедах. Затем до Владивостока доберутся на ледоколе по Северному Морскому пути. Далее — на автомобилях до Бурятии. Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам.

«Экспедиторы побывают в Туве, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Архызе, Кавказском биосферном заповеднике», — уточнили в пресс-службе.

При этом проделать весь долгий путь с путешественниками сможет каждый желающий — экспедиторы планируют выкладывать всё происходящее в соцсетях.

Экспедицию из девяти опытных путешественников возглавит член регионального отделения Русского географического общества Константин Мержоев. На отдельных этапах к группе присоединятся представители регионов, которые хорошо ориентируются на местности и смогут показать малоизученные места

Путешествие завершится в конце декабря 2021 года в Сочи.