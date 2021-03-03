Москва, , 12:39 — REGNUM Туристические поездки из России на Мальдивские острова показали «феноменальный» рост. Об этом на пресс-конференции в Москве 3 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По объёму бронирований Мальдивы показали чудеса в плане интереса наших граждан», — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что речь идет не о лидерстве турпоездок на Мальдивы в абсолютных величинах, а о росте их числа в процентном соотношении. В количественном плане первое место среди направлений выездного туризма заняла Турция. Число поездок в эту страну из России в январе-феврале 2021 года было сопоставимо с показателями аналогичного периода 2020 года.

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