Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя. Причиной стала пропажа 900 рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет 40-летний житель одного из сёл Кузоватовского района. Следствие полагает, что преступление было совершено 8 августа 2020 года во дворе дома обвиняемого, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, фигурант уголовного дела избил своего знакомого, который от полученных травм скончался на следующий день в надворной постройке.

«Предварительно установлено, что причиной конфликта между мужчинами стало то, что обвиняемый заподозрил гостя в краже 900 рублей», — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый арестован, материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области по аналогичной статье завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего парня, которого подозревают в покушении на убийство. Экспертиза выявила у него хроническое психическое расстройство.

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