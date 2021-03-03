Архангельск, , 12:36 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней женщины, которая чуть не убила собственного сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Трагедия едва не произошла 18 января в деревне Никифоровская Шенкурского района. По версии следствия, мать пришла в дом сына для распития спиртного.

«В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений она нанесла потерпевшему два удара ножом в область груди, после чего, забрав бутылку водки, ушла из дома, посчитав, что от причиненных ею ран сын скончался. Смерть пострадавшего не наступила только в результате своевременно оказанной медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемая свою вину признала и пояснила, что конфликт произошел из-за нежелания сына налить ей выпить.