Стокгольм, , 19:45 — REGNUM После того, как Государственное управление социальной защиты населения Швеции включило беременных женщин в группу риска по COVID-19, Ассоциация учителей Швеции теперь требует от правительства, чтобы беременные женщины также должны иметь право на финансовую компенсацию от государства, если они не в состоянии присутствовать на рабочем на работе из-за коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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На прошлой неделе Государственное управление социальной защиты населения Швеции объявило, что женщины на 22−36 неделе беременности входят в группу риска, так как женщины с риском заражения коронавирусом могут родить преждевременно.

Теоретически это означает, что беременные женщины, как и другие группы населения, которые не имеют возможности работать из дома, будут иметь право на компенсацию от государства, если они будут вынуждены оставаться дома и не ходить на работу. Вопросами трудовой компенсации озаботились в Ассоциации учителей Швеции, где подчеркнули, что многие беременные учителя не могут работать даже в удаленном формате.

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