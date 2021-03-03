Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области в условиях ненастья развернуты семь стационарных и два подвижных пункта обогрева. В пунктах временного размещения 3 марта остаются три человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

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В Оренбуржье снегопады и метель стали причиной снежного коллапса. В ночь на 3 марта закрыт ряд дорог. На трассе Каменноозерное — Медногорск планировалось снять ограничения утром. Однако погода не улучшилась, поэтому пришлось неоднократно продлевать действие ограничительной меры.

Главное управление МЧС России по Оренбургской области и подведомственные учреждения функционируют в режиме повышенной готовности. Согласно метеопрогнозу, неблагоприятные погодные условия на территории региона сохранятся до конца недели (7 марта).

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