Альметьевский район, , 12:35 — REGNUM По факту гибели трех человек в результате пожара в Альметьевском районе Татарии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Пожар произошел в ночь со 2 на 3 марта в селе Кульшарипово в частном доме на улице Чапаева. В ходе тушения возгорания на месте происшествия были обнаружены тела троих неустановленных мужчин с признаками воздействия высокой температуры. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливается личность погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района произошел пожар. На месте был обнаружен 67-летний мужчина в бессознательном состоянии. Его передали медикам, но пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Затем в доме были обнаружены тела 37-летнего мужчины и двух мальчиков 2008 и 2011 годов рождения. Спасти их не удалось, врачи лишь констатировали смерть.

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