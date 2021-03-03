Вашингтон, 3 марта, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Бывший представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 2 марта прокомментировал позицию будущего премьер-министра Косово Альбина Курти в связи с открытием посольства Косово в Иерусалиме.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат назвал Курти антиамериканистом и заявил, что тот всегда выступал против политики, проводимой президентами США — Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Дональдом Трампом — в Косово.

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Дело в том, что Курти крайне негативно отнесся к заключенным при посредничестве Гренелла и лично Трампа Вашингтонским соглашениям от 4 сентября, частью которых является признание Косово Израилем и обязательство Косово открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве.

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В Евросоюзе требуют, чтобы Косово отказалось от выполнения этого обязательства, поскольку того требует приверженность евроинтеграции.