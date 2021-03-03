Джакарта, , 12:34 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно поддерживает развитие автомобильного туризма в стране, сообщает Antara.

Сандиага Уно высоко оценил планы и программы индонезийской ассоциации автомобильного туризма. Одна из программ — это Wonderful Ride Indonesia, направленная на расширение возможностей автомобильного туризма в Индонезии.

«Мы будем поддерживать развитие автомобильного туризма в Индонезии», — подчеркнул министр.

В целом, ассоциация предлагает общественности активнее путешествовать на своих транспортных средствах, будь то мотоциклы, автомобили или другие виды транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиипризвал национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями приложить усилия для предотвращения стихийных бедствий в стране.

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