Стокгольм, , 12:36 — REGNUM В лене Стокгольм только 2,5% взрослого населения прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Это самый низкий показатель по сравнению с остальными двадцатью ленами Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Как рассказал в эфире Магнус Тюберг, отвечающий за иммунизацию в столице Швеции, региональные власти решили распределять вакцину иначе, чем во многих других ленах.

Так, в Стокгольме приоритет отдается работникам здравоохранения. Немногим более 60% всех тех, кто прошел вакцинацию до настоящего времени, составляют именно медицинские работники.

Только около 30% жителей столичного региона старше 90 лет вакцинированы от COVID-19. На Готланде и в Сёдерманланде данный показатель составляет 90%.