Москва, , 12:33 — REGNUM Мошенники часто используют фишинговые сайты, визуально не отличимые от оригиналов. Как правило, незаконно используется даже логотип и опознавательные знаки сайтов, которым люди доверяют. В такой ситуации гражданам нужно проявить бдительность, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Майя Шевцова.

«Необходимо обратить внимание на правильность написания доменного имени, на значок «замок», означающий шифрование данных при передаче, а также на адрес электронной почты, с которой придёт подтверждение регистрации на сайте.

Отличие мошеннических сайтов в том, что основная их цель — собрать как можно больше личных данных о человеке. Если вас просят вводить номер карты, особенно СVC-код, указать СНИЛС, ИНН или номер паспорта, удостоверьтесь в том, что сайт является настоящим, а не фишинговым, копирующим оригинал.

Сбор данных на аналогичных сайтах является незаконным и может повлечь множество проблем и материальный ущерб.

В случае, если всё-таки попались на уловки мошенников, напишите в службу поддержки сайта «Госуслуги», сообщите о случившемся, обратиться в органы полиции, заблокируйте карту, данные которой ввели и регулярно проверяйте не появились ли какие-нибудь оформленные кредиты», — высказала своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать граждан под видом выплат с портала «Госуслуги».

Читайте также: Мошенники стали обманывать граждан обещанием выплат с «Госуслуг»