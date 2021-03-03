Стокгольм, , 16:50 — REGNUM Профессор Гётеборского университета Агнес Уолд, специализирующаяся на клинической бактериологии, рекомендовала шведским властям вакцинировать переболевших COVID-19 только одной дозой, а не двумя. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл инициативу профессора Уолд не поддержал и посоветовал не торопиться с выводами о целесообразности такого предложения. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Испания, Франция и, возможно, скоро Италия будут вводить только одну дозу тем людям, которые уже переболели COVID-19. Агнес Уолд предложила делать то же самое в Швеции.

«Самое главное — как можно быстрее вакцинировать всех, кто старше 70 лет. Не так уж важно, чтобы вторая доза вводилась сразу же», — заявила профессор журналистам.

Однако государственный эпидемиолог Тегнелл не совсем убежден, будет ли данная процедура введена в Швеции. Однако он не отвергает ее категорически.

«Мы, конечно, внимательно следим за этим развитием ситуации и стараемся получить данные о том, как это работает», — объяснил Тегнелл.

Читайте развитие сюжета: В Стокгольме от COVID-19 вакцинированы только 2,5% взрослого населения