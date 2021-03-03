Уфа, , 13:02 — REGNUM Большинство приговоров судов в отношении застройщиков в Башкирии являются необоснованно мягкими. Об этом 3 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании по обеспечению правопорядка в республике.

«У нас сложилась ситуация, когда по сути преступник, укравший у людей десятки, сотни миллионов рублей, почему-то оказывается «белым и пушистым», выходит сухим из воды. По-другому не скажешь. По статистике, которую мне представил межведомственный Совет общественной безопасности республики, в 90 процентах случаев приговоры судов по застройщикам — необоснованно мягкие. Это не поддаётся никакому разумному объяснению», — заявил он.

Хабиров отметил, что, хотя чиновники не могут давать оценку приговорам судов, есть понимание того, что суровость наказания зависит от тяжести преступного деяния.

«Преступление, совершённое в отношении тысяч жителей, когда сотни миллионов рублей уводятся и люди годами остаются без квартир, — очень серьёзное», — заявил он.

Хабиров сообщил, что два руководителя компании «Башинвестдом» украли 75 млн рублей у 170 человек под предлогом возведения многоквартирных домов в Уфе. В результате суд приговорил их к двум годам колонии-поселения.

Глава республики подчеркнул, что в настоящее время в суд передано дело в отношении руководства компании «Килстройинвест». Фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении денег: они пообещали людям возвести многоквартирные дома в Уфимском районе.

«Все жители Башкортостана знают, что это для нас самая больная проблема, которая начала решаться в рамках взаимодействия с Фондом защиты прав дольщиков. Пострадали 1,5 тысячи человек. Ущерб — 2,3 млрд рублей», — сообщил Хабиров.

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