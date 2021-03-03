Уфа, 3 марта 2021, 13:02 — REGNUM Большинство приговоров судов в отношении застройщиков в Башкирии являются необоснованно мягкими. Об этом 3 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании по обеспечению правопорядка в республике.
Хабиров отметил, что, хотя чиновники не могут давать оценку приговорам судов, есть понимание того, что суровость наказания зависит от тяжести преступного деяния.
Хабиров сообщил, что два руководителя компании «Башинвестдом» украли 75 млн рублей у 170 человек под предлогом возведения многоквартирных домов в Уфе. В результате суд приговорил их к двум годам колонии-поселения.
Глава республики подчеркнул, что в настоящее время в суд передано дело в отношении руководства компании «Килстройинвест». Фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении денег: они пообещали людям возвести многоквартирные дома в Уфимском районе.
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