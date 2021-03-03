Брюссель, , 12:31 — REGNUM Послы 27 стран Европейского союза приняли решение продлить до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

«Послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев санкций… за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, после чего ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.