Пекин, , 12:33 — REGNUM Власти Китая выступают против любых кибератак и непричастны к попыткам хакерских взломов программного обеспечения американской корпорации Microsoft. Об этом 3 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай решительно против любых видов кибератак. Это наша четкая и однозначная позиция. Что касается обвинений в адрес правительства той или иной страны в хакерстве, это особо деликатная политическая проблема», — сказал он, давая комментарий по ситуации с компанией Microsoft.

Также Вэньбинь отметил, что в сетевом пространстве существует сложный и неоднозначный контент, формируемый СМИ и всевозможными блогами.

«Мы надеемся, что соответствующие СМИ и компании займут профессиональную и ответственную позицию <…> и не будут выступать с беспочвенными обвинениями», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Microsoft заявили, что источником новой хакерской атаки на американские ведомства стала «поддерживаемая государством» группа из Китая.