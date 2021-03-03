Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM В период с 3 по 5 марта в большинстве регионов Приволжского федерального округа ожидаются обильные осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, на большей части территории округа до выходных будет снег, мокрый снег, местами мокрый снег с дождем. В частности, 5 марта усиление осадков ожидается в Башкирии.

Кроме того, на дорогах Поволжья прогнозируется гололед, снежные заносы, синоптики предупреждают об усилении ветра до 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжского федерального округа в период с 21 по 25 февраля сохранялась аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более. Практически везде были 30-градусные морозы в ночные часы.

Читайте также: В праздничные дни в Поволжье сохранятся 30-градусные морозы